Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Murat Özdemir ve Elif Buse Doğan aşk yaşıyor iddiası

Ebru Gündeş aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Rıza Sarraf'tan boşanan Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de evlendiği iş insanı Murat Özdemir'de de aradığını bulamamıştı.

Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını açıklayan Gündeş, evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını açıklayarak geçtiğimiz günlerde Murat Özdemir ile tek celsede boşandı.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir’in boşanmaları sonrası bomba bir iddia gündeme düştü.

EVLİLİĞİ İHANET Mİ BİTİRDİ?

Magazinburada'nın iddiasına göre; Murat Özdemir ve türkücü Elif Buse Doğan yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlenirken objektiflere yansıdığı, Murat Özdemir'in sevgilisinin sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı söylendi.

Şimdi kulislerde Ebru Gündeş yine ihanete uğrayıp uğramadığı konuşuluyor.

GÖZALTINA ALINMASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Murat Özdemir de gözaltına alınmıştı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.