Ebru Gündeş’in ince kaşları mazide kaldı! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Ebru Gündeş, yalnızca sahnedeki başarılarıyla değil, özel yaşamı ve değişen tarzıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturan Gündeş, bu kez sosyal medyadan paylaştığı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

İNCE KAŞ MODASINA NOKTA KOYDU

1990’lı yıllarda sahneye damga vuran Ebru Gündeş, o dönemin trendi olan ince kaş modasının en bilinen isimlerinden biriydi. Adeta “ip gibi” kaşlarıyla hatırlanan sanatçının bu görünümü, yıllarca onun imajının vazgeçilmez bir parçası olmuştu.

Ancak değişen estetik anlayışıyla birlikte Gündeş de imajında köklü bir değişikliğe gitti. Son yıllarda daha kalın, doğal ve belirgin kaş formu ile sevenlerinin karşısına çıkan sanatçının yeni görünümü sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçının son halini gören hayranları ikiye bölündü.

Bazı takipçileri kalın kaşlarını beğenmediklerini belirtirken, bazıları ise bu yeni görünümün onu çok daha genç ve dinamik gösterdiğini savundu.