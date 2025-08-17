MAGAZİN

Ebru Gündeş’in ince kaşları mazide kaldı! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Özel hayatıyla gündeme sık sık gelen Ebru Gündeş, 90'lı yıllara incecik kaşlarıyla damga vurdu. Ancak şarkıcı radikal bir karar aldı. Ebru Gündeş kalınlaşan kaşlarıyla çok konuşuldu.

Ebru Gündeş’in ince kaşları mazide kaldı! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Ebru Gündeş, yalnızca sahnedeki başarılarıyla değil, özel yaşamı ve değişen tarzıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturan Gündeş, bu kez sosyal medyadan paylaştığı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

İNCE KAŞ MODASINA NOKTA KOYDU

1990’lı yıllarda sahneye damga vuran Ebru Gündeş, o dönemin trendi olan ince kaş modasının en bilinen isimlerinden biriydi. Adeta “ip gibi” kaşlarıyla hatırlanan sanatçının bu görünümü, yıllarca onun imajının vazgeçilmez bir parçası olmuştu.

Ebru Gündeş’in ince kaşları mazide kaldı! Yeni imajı sosyal medyayı salladı 1

Ancak değişen estetik anlayışıyla birlikte Gündeş de imajında köklü bir değişikliğe gitti. Son yıllarda daha kalın, doğal ve belirgin kaş formu ile sevenlerinin karşısına çıkan sanatçının yeni görünümü sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Gündeş’in ince kaşları mazide kaldı! Yeni imajı sosyal medyayı salladı 2

Ünlü sanatçının son halini gören hayranları ikiye bölündü.

Ebru Gündeş’in ince kaşları mazide kaldı! Yeni imajı sosyal medyayı salladı 3

Bazı takipçileri kalın kaşlarını beğenmediklerini belirtirken, bazıları ise bu yeni görünümün onu çok daha genç ve dinamik gösterdiğini savundu.

Ebru Gündeş’in ince kaşları mazide kaldı! Yeni imajı sosyal medyayı salladı 4

