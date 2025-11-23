Ebru Gündeş'in takılarının fiyatı konuşuluyor: Çift sıralı kolye, bilezikler ve dahası...

Ebru Gündeş, bu kez özel hayatıyla değil, lüks takılarıyla gündeme geldi. Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan Gündeş; Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkat çekti.

Boşanmasının ardından daha sık paylaşımlar yapan Gündeş, pozlarını “Mavi de huydur bizde” notuyla yayınladı.

O karelerde en çok konuşulan detay ise Gündeş’in üzerinde taşıdığı servet değerindeki takılar oldu.

Magazinburada'nın iddiasına göre Gündeş’in paylaşımlarda taktığı mücevherlerin toplam değeri dudak uçuklatıyor. Ünlü sanatçının tercih ettiği takıların tek tek fiyatları ise şöyle:

Kolye: 150 bin dolar

Çift sıralı kolye: 40 bin dolar

Saat: 93 bin dolar

Tektaş yüzük: 200 bin dolar

Küpeler: 15 bin dolar

Bilezikler: 28 bin + 45 bin dolar

Zarif görünümünün altında tam anlamıyla bir “mücevher şovu” yapan Gündeş, paylaşımlarının ardından sosyal medyada tekrar gündemin ilk sıralarına yerleşti.