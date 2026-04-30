Ebru Gündeş yüz gerdirme ameliyatı için kesenin ağzını açtı! Resmen servet harcamış

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da verdiği konserde estetik bir operasyon geçirdiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Gündeş, konser sırasında yaptığı açıklamada estetik müdahale geçirdiğini şu sözlerle dile getirmişti:

"Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"

ÖDEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü şarkıcının yüz gerdirme ameliyatı için ödediği rakam ise adeta dudak uçuklattı. Gündeş’in açıklamasının ardından Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, ünlü şarkıcının operasyonu lüks bir özel klinikte geçirdiğini ve bu operasyon için yaklaşık 10 milyon lira harcadığını öne sürdü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ortaya atılan bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Gündeş'ten bir açıklama gelmedi.