Ebru Şahin yeni yaşını kutladı! Eşi Cedi Osman'dan romantik kutlama

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu.

Osman-Şahin çifti ardından Çeşme'de düğün yapmıştı. Birçok ünlü ismin katıldığı törendeki temsili nikahı ise Acun Ilıcalı kıymıştı.

Centilmen, Gizli Bahçe, Hercai ve Destan gibi yapımlarla tanınan Ebru Şahin, 18 Mayıs'ta 31 yaşına bastı.

Milli basketbolcu, eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

30 yaşındaki Cedi Osman, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim" notuyla paylaşım yaptı. Çiftin romantik karelerine binlerce yorum ve beğeni yağdı.