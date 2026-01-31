MAGAZİN

Ebru Şallı kahvaltısını paylaştı! Kimse inanamadı

Pilates denilince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Ebru Şallı kahvaltı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin kahvaltısını görenler gözlerine inanamadı.

Ebru Şallı kahvaltısını paylaştı! Kimse inanamadı
Öznur Yaslı İkier

Pilates, sağlıklı beslenme, cilt güzelliği konusundaki bilgi ve birikimlerini yıllardır hanımlarla paylaşan manken Ebru Şallı şimdi de kahvaltı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son zamanlarda evinin her köşesinde pilates ve temizlik yaparken çektiği videolarla gündeme gelen Ebru Şallı, bu sefer kahvaltı tabağıyla gündem oldu.

Ebru Şallı’nın paylaştığı kahvaltı tabağında tam 6 adet haşlanmış yumurta, avokado dilimleri ve cevizin yer aldığı görüldü.

Protein ve sağlıklı yağ ağırlıklı bu tabak gören herkesi şaşırtmayı başardı.

