MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ebru Şancı botoksu abarttı! Bir kaşı havada kaldı

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Ebru Şancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak botoks kurbanı olan Şancı'nın tek kaşı havada kaldı.

Ebru Şancı botoksu abarttı! Bir kaşı havada kaldı

Bir dönemin öne çıkan mankenlerinden Ebru Şancı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Futbolcu Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra mankenliği bırakan Şancı son haliyle gündeme geldi.

Kendi gelinlik markasını kuran Ebru Şancı son olarak yaptırdığı bakımları paylaştı. Yüzüne yaptırdığı bakım ve botokstan sonra bir kaşı havada kalan Şancı'nın son görüntüsü şaşırttı.

Ebru Şancı botoksu abarttı! Bir kaşı havada kaldı 1

Ebru Şancı'nın bir kaşı havada kaldı. Tek kaşı kalkan Şancı, "Şuna bak Mr. Spock gibi. Biri güzel kalkmadı de bir iğne daha vurdurmak lazım. Bir kaşım havada kaldı" dedi.
Ebru Şancı botoksu abarttı! Bir kaşı havada kaldı 2

"Pamuk prensin üvey anası gibiyim" diyerek kendiyle dalga geçen Ebru Şancı "Uzak Şehir'deki kaynana gibi bir kaş havada" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölümde olaylar bitmiyor! Görücü şokuYeni bölümde olaylar bitmiyor! Görücü şoku
Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.