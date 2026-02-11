Ebru Şancı botoksu abarttı! Bir kaşı havada kaldı

Bir dönemin öne çıkan mankenlerinden Ebru Şancı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Futbolcu Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra mankenliği bırakan Şancı son haliyle gündeme geldi.

Kendi gelinlik markasını kuran Ebru Şancı son olarak yaptırdığı bakımları paylaştı. Yüzüne yaptırdığı bakım ve botokstan sonra bir kaşı havada kalan Şancı'nın son görüntüsü şaşırttı.

Ebru Şancı'nın bir kaşı havada kaldı. Tek kaşı kalkan Şancı, "Şuna bak Mr. Spock gibi. Biri güzel kalkmadı de bir iğne daha vurdurmak lazım. Bir kaşım havada kaldı" dedi.



"Pamuk prensin üvey anası gibiyim" diyerek kendiyle dalga geçen Ebru Şancı "Uzak Şehir'deki kaynana gibi bir kaş havada" dedi.