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Ebru Şancı derin dekoltesiyle poz verince yorum yağdı: Enişte laf edecek...

Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinin başında gelen Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra modellik kariyerini bıraktı. Sakin bir hayat yaşayan Şancı dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Ebru Şancı derin dekoltesiyle poz verince yorum yağdı: Enişte laf edecek...
Kubra Akalın

Eski manken Ebru Şancı, 2015 yılında Eyüpsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Evlendikten sonra modelliği bırakan ve zaman zaman ekranda yorumculuk yapan Şancı su sıralar gözlerden uzakta.

Ebru Şancı sosyal medyada sık sık futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile pozlarını paylaşarak dikkat çekiyor.

Yurt dışında gelinlik modaevi olan Şancı zaman zaman buradan da pozlarını paylaşıyor.

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Eski model son olarak Londra sokaklarından paylaşım yaptı. Dekoltesiyle dikkat çeken Ebru Şancı'ya sosyal medyada hemen "Enişte kızacak gibi", "Enişte laf edecek...", "Aman enişte görmesin" yorumları geldi.

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Ebru Şancı daha önce bir açıklamasında "Benim kocam biraz atarlı bir adam. Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca 'Ne bakıyorsun' diye atarlanır. Ben bela aramıyorum. Zaten Alpaslan içki de içmiyor o yüzden gece çıkmıyoruz" demişti.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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