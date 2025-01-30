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Ebru Şancı Öztürk bir paket üzümün fiyatını duyunca şoke oldu! 'Meşhurmuş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 08:37
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Kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son olarak Londra'da bir paket üzümün fiyatını takipçilerine gösterdi. Ebru Şancı'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Şancı Öztürk bir paket üzümün fiyatını duyunca şoke oldu! 'Meşhurmuş'

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen, bir dönem podyumların aranan isimlerinde olan Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra modelliği bırakmıştı.

Üç çocuk annesi tescilli güzel zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşi ve çocuklarıyla eğlenceli paylaşımlar yapan Ebru Şancı son olarak Londra'da bir paket üzümün fiyatını takipçilerine gösterdi.

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FİYATI ŞAŞIRTTI

'Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim' diyen Ebru Şancı bir paket üzümün 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL olduğunu dile getirdi. Ebru Şancı bu üzümün 'Meşhur japon üzümü' olduğunu da söyledi.

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Ebru Şancı'nın bu paylaşımının ardından sosyal medyada; 'ülkenizin kıymetini bilin', 'aldığınız yere pahalı', 'üzümün fiyatı şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı
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