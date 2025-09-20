MAGAZİN

Ebru Yaşar'ın terlikleri gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı...

Ebru Yaşar, hem sahne kıyafetleri hem de pahalı giyim tarzıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Yaşar daha önce Niki Minaj ve Kyle Jenner gibi isimlerin giydiği siyah gold detaylı bir terlik giydi. Yaşar'ın terliklerinin fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.

Öznur Yaslı İkier

Sahne performansları ve güçlü sesiyle Türk pop müziğinin en çok ilgi gören isimlerinden Ebru Yaşar, lüks yaşam tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı, son olarak giyim kuşamına yaptığı iddialı bir harcamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşar, dünyaca ünlü isimler Nicki Minaj ve Kylie Jenner'ın da giydiği, ünlü bir markaya ait siyah gold detaylı terlikleriyle poz verdi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü ismin günlük kombinini tamamladığı terliklerin fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.

Yaşar'ın bu terlikler için tam 3 bin 300 Euro ödediği, bunun da Türk parasıyla yaklaşık 160 bin TL'ye denk geldiği öğrenildi.

