Ebru Yaşar'ın terlikleri gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı...

Sahne performansları ve güçlü sesiyle Türk pop müziğinin en çok ilgi gören isimlerinden Ebru Yaşar, lüks yaşam tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı, son olarak giyim kuşamına yaptığı iddialı bir harcamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşar, dünyaca ünlü isimler Nicki Minaj ve Kylie Jenner'ın da giydiği, ünlü bir markaya ait siyah gold detaylı terlikleriyle poz verdi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü ismin günlük kombinini tamamladığı terliklerin fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.

Yaşar'ın bu terlikler için tam 3 bin 300 Euro ödediği, bunun da Türk parasıyla yaklaşık 160 bin TL'ye denk geldiği öğrenildi.