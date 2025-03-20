Ebru Yaşar yüz lifting yaptırdı! Son halini görenler "Kendine ne yaptın?" dedi

Ebru Yaşar, estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son paylaştığı fotoğrafı, sahneye çıktığı gazinodan geldi ve sosyal medyada dikkat çekti.

Fotoğrafta, Ebru Yaşar’ın kulağının ön kısmından yapılan yüz lifting operasyonuyla daha genç ve farklı bir ifadeye sahip olduğu hemen fark ediliyordu. Temizmagazin'in paylaştığı bu pozlar için "Saç favori bölgesinin değiştiği ve doğal hatlarının minimalize edildiği" vurgusu da yapıldı.

Ebru Yaşar’ın son fotoğrafı, estetik operasyonlarla ilgili yorumları da beraberinde getirdi. Şarkıcının yüzündeki değişime dair pek çok yorum yağdı.

Ebru Yaşar'ın son halini görenler "Güzel doğallığını mahvetmiş", "Çok kötü görünüyor", "Eski hali bana daha güzel geliyor" yorumlarında bulundu.

Ebru Yaşar daha önce burun ameliyatı ve göğüs ameliyatı da geçirmişti.