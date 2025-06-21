Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi! İlk dansları olay oldu

'Yasak Elma', 'Gizli Saklı', 'İstanbullu Gelin' gibi dizilerde yer alan Ece Dizdar ile 'Gülbeyaz', 'Bir Zamanlar Anadolu'da' ve birçok prestijli tiyatro oyununda gösterdiği performanslarla uzun soluklu bir kariyere sahip olan Serdar Orçin, tam 5 yıl boyunca gözlerden uzak yürüttükleri ilişkilerini önceki akşam İstanbul'da gerçekleşen romantik bir düğünle taçlandırdı.

Sahil kenarında, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen törende Ece Dizdar'ın zarif gelinliği göz kamaştırırken, Serdar Orçin'in sade şıklığı dikkat çekti.

Ünlü çift düğün dansı sırasında oyunculuklarını konuşturdu. Düğün dansı yapmak yerine Ankara havasını tercih ederek düğünün açılışını gerçekleştirdiler.

Ece Dizdar ile Serdar Orçin’in ilk danslarını Erik Dalı şarkısı ile yapmaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.