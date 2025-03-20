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Ece Erken sabaha karşı uyanınca şoku yaşadı! "16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam" diyerek açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.03.2025 10:52
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Kredi kartı üzerinden dolandırıcılık mağduru olan isimlerden biri de Ece Erken oldu. Ece Erken sabaha karşı kredi kartından para çekildiğini fark ederek hemen kartını kullanıma kapattı.

Ece Erken sabaha karşı uyanınca şoku yaşadı! "16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam" diyerek açıkladı

32 yaşındaki ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan sonra Ece Erken de dolandırıcılık şok yaşadı. Alperen Duymaz, adına 14 kez yemek sipariş verildiği ortaya çıkmıştı.

Ünlü isim, dizi çekimi sırasında kuryelerin arttığını fark edince kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek siparişi verildiği ortaya çıkmıştı. Hemen harekete geçen ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

ECE ERKEN DE MAĞDUR OLDU

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı.

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Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.

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Ece Erken devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' dedi.

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