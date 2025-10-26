MAGAZİN

Ece Erken 'Taşacak Bu Deniz' dedi ve Kızılcık Şerbeti'ni yerin dibine soktu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etti. Ece Erken de yeni sezonda konuşulan diziyi tercih ederek Kızılcık Şerbeti'ni yerin dibine soktu.

Kubra Akalın

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezona hızlı bir giriş yaptı ve reytinglerde zirveyi gördü. Cuma akşamlarının galibi Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz sosyal medyada da konuşuldu.

Kızılcık Şerbeti seyircisi sunucu Ece Erken de tarafını belli etti. Taşacak Bu Deniz'e özgüler yağdıran Ece Erken Kızılcık Şerbeti'ni ise adeta yerin dibine soktu.

Ece Erken paylaşımında şunları yazdı:

Ece Erken Taşacak Bu Deniz dedi ve Kızılcık Şerbeti ni yerin dibine soktu 1

"Taşacak Bu Deniz dizisinin çalışanları, kadrosu, emek veren herkese bir izleyici olarak çok teşekkürler. Kızılcık Şerbeti kabusundan, rezaletinden, iğrenç senaryosundan bizi kurtardığınız için ne kadar teşekkür etsek az, ohhhh beee."

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU

Dizi; Karadeniz'in hırçın doğasında kök salmış, düşman Furtunalı ve Koçari ailelerinin kan davasını ve bu kan davasının ortasındaki imkânsız bir aşkı fırtınalı bir dille anlatıyor.

Ece Erken Taşacak Bu Deniz dedi ve Kızılcık Şerbeti ni yerin dibine soktu 2

Nesillerdir süren bu husumetin ortasında, ailelerin çocukları Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın geçmişte yarım kalmış tutkulu sevdası yeniden canlanır. Ancak bu kavuşma çabası, trajik bir hesaplaşmaya evrilir: Esme'nin Adil'i vurması, tüm olay örgüsünü beklenmedik bir dönemece sokar.

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
