Ece Erken 'Taşacak Bu Deniz' dedi ve Kızılcık Şerbeti'ni yerin dibine soktu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezona hızlı bir giriş yaptı ve reytinglerde zirveyi gördü. Cuma akşamlarının galibi Kızılcık Şerbeti'ni tahtından eden Taşacak Bu Deniz sosyal medyada da konuşuldu.

Kızılcık Şerbeti seyircisi sunucu Ece Erken de tarafını belli etti. Taşacak Bu Deniz'e özgüler yağdıran Ece Erken Kızılcık Şerbeti'ni ise adeta yerin dibine soktu.

Ece Erken paylaşımında şunları yazdı:

"Taşacak Bu Deniz dizisinin çalışanları, kadrosu, emek veren herkese bir izleyici olarak çok teşekkürler. Kızılcık Şerbeti kabusundan, rezaletinden, iğrenç senaryosundan bizi kurtardığınız için ne kadar teşekkür etsek az, ohhhh beee."

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU

Dizi; Karadeniz'in hırçın doğasında kök salmış, düşman Furtunalı ve Koçari ailelerinin kan davasını ve bu kan davasının ortasındaki imkânsız bir aşkı fırtınalı bir dille anlatıyor.

Nesillerdir süren bu husumetin ortasında, ailelerin çocukları Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın geçmişte yarım kalmış tutkulu sevdası yeniden canlanır. Ancak bu kavuşma çabası, trajik bir hesaplaşmaya evrilir: Esme'nin Adil'i vurması, tüm olay örgüsünü beklenmedik bir dönemece sokar.