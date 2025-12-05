MAGAZİN

Ünlü oyuncu Yunus Günçe'nin evinde yangın çıktı! 'Çok ciddi bir şey atlattık'

Ünlü oyuncu Yunus Günçe ile eşi Işık Selin Kuyumcu, evlerinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Sosyal medya hesabından yaşadıkları korkunç olayı anlatan Günçe, yangın esnasında kendilerine yardım eden komşularına da teşekkür etti.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yunus Günçe ile eşi Işık Selin Kuyumcu ile birlikte evlerinde çıkan yangın nedeniyle çok büyük bir tehlike atlattı.

Yunus Günçe, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; "Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri evde temizlik yapıyoruz. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik.

Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi de çok hızlı ve ilgiliydi. Onlara ayrıca teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar uğraştı. Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız, kimse yaşamaz"

Oyuncu Yunus Günçe
