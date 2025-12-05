MAGAZİN

Gökhan Türkmen'in sahne aldığı mekan karıştı! Eşine küfür edilince çileden çıktı! 'Hakkınızı helal edin'

Afyonkarahisar'da bir eğlence mekanında ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in konseri sonrası ortalık karıştı. İddiaya göre; işletmenin sahibi Hüseyin B., konser sırasında çıkan tartışmada ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen’in eşi ve aynı zamanda menajeri olan Sinem Türkmen’e hakarette bulundu ve küfür etti.

Öznur Yaslı İkier

İddiaya göre; işletmenin sahibi Hüseyin B., konser sırasında çıkan tartışmada ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen’in eşi ve aynı zamanda menajeri olan Sinem Türkmen’e hakarette bulundu ve küfürler savurdu. Yaşananların ardından Sinem Türkmen’in, görgü tanıklarıyla birlikte durumu tutanak altına aldığı öğrenildi.

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökhan Türkmen, şu ifadeleri kullandı; "Bugün birbirinden değerli sevenlerimizi böyle saçma ve kötü işletilen bir yerde (üstelik yeni olmasına rağmen) ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Gerçekleşen sıkıntılar bizde kalsın. Bir daha sizinle beraber bu mekânda olamayacağımızı üzüntü ile söylemek zorundayım. Teşekkür ederim; her bir gelen ve eşlik eden güzel seyircim için. Burada sahneye çıkma ihtimali olan sanatçı arkadaşlarım için bir uyarı olsun isterim."

Öte yandan, konsere katılan bazı seyirciler, kendilerinden alınan fakat daha sonra iade edilmeyen paralarını talep ettikleri için tartışma çıktığını, işletme sahibinin Sinem Türkmen’e küfür etmesine tepki gösterdiklerini ifade etti.

