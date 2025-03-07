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Ece Gürel'in ölüm haberini alan Oğuzhan Uğur sitem etti! "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 09:49
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Oğuzhan Uğur o görüntülere isyan etti ve yapılan yorumlara dair "‘Cinler yaptı’ başlığıyla az evvel açılışı yaptı bazı hesaplar" diyerek sitem etti.

Ece Gürel'in ölüm haberini alan Oğuzhan Uğur sitem etti! "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel'den acı haber geldi.

Geçtiğimiz gün bulunan Ece Gürel, hastaneye kaldırıldığında eşiyle konuştu, bir süre sonra genç kadının kalbinin durduğu, yeniden yaşama döndürüldüğü açıklandı. Ancak Gürel, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Oğuzhan Uğur acı haberin ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "Sağ bulunması ‘müjde’ başlığıyla duyurulmuştu. Kaybolan insanların başına gelenler ve yüzdesi yüksek hazin sonları o kadar işlemişti ki içimize, Ece Gürel’in sağ bulunması zayıflayan iyi haber kasımızı tekrar çalıştırdı, afalladık" diyerek o görüntülerin yayınlanmasına sitem etti:

"ÇEKTİĞİ IZDIRABIN ÇIĞLIĞINI DİNLETTİLER"

"Bulunduğu an kayda girdi telefonlar, gözlerindeki donuk bakışları izlettiler bize, çektiği ızdırabın çığlıklarını dinlettiler. Söylendik ama şaşkındık iyi habere, kızamadık. İzledik söylene söylene. Sağlığına kavuşup yapacağı açıklamayla nasılsa hepsini unutacaktık. Geride bırakacaktık. Olmadı… Meğer bir kadının kurtuluşunu değil, hazin sonunu izletmişler bize. Kahroluyorum…"

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"İYİ HABER KURSAĞIMIZDA KALDI"

Oğuzhan Uğur daha sonra ise Ece Gürel hakkında yapılan yorumlara değinerek isyan etti ve şunları söyledi:

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Yarışma programına katıldığı ortaya çıktı Yarışma programına katıldığı ortaya çıktı

"Elbette şimdi sıra fahri X dedektiflerinde. ‘Cinler yaptı’ başlığıyla az evvel açılışı yaptı bazı hesaplar. Bazıları madde kullandığından neredeyse emin. Saldırıya uğradığını düşünenler de az değil. ‘Kadın başına parkta ne işi varmış’ diyenler de her zamanki gibi yerlerini almışlar. Olmazlarsa olmaz… Kim ne derse desin, gerçek ne olursa olsun. Muhtaç olduğumuz bir iyi haber daha kursağımızda kaldı. Fantastik tahminlerin dozu ne olursa olsun, yaşanan trajedinin gerçekliğiyle boy ölçüşemeyecek. Bir insanı, bir kadını daha kaybettik. Keşke haberler ilk attıkları ‘müjde!’ başlıklarıyla kalsaydı. Yine olmadı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Uğur Belgrad ormanı
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