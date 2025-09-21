MAGAZİN

Ece Gürsel'den 'frikik' itirafı! "Basına oynuyorduk ve podyum arkasında..."

Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Ece Gürsel hem kariyerine hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti. Ece Gürsel, 'frikik' itirafıyla da adından söz ettirdi.

Kubra Akalın

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Ece Gürsel yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ünlü manken Ece Gürsel, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programında samimi açıklamalarda bulundu. Evlilik konusundaki sözleriyle gündem yaratan Gürsel, “Biri gelir de bana benim sağlayamadığım gücü sağlarsa evliliğe yeşil ışık yakarım. Benimle eşdeğer ya da üzerimde olabilir, ama benden alt seviyede biriyle evlenmem” diyerek net konuştu.

Ece Gürsel den frikik itirafı! "Basına oynuyorduk ve podyum arkasında..." 1

15 yaşında başladığı podyum yolculuğunu da anlatan Gürsel, 90’lı yılların magazin kültürüne göndermede bulunarak şaşırtıcı bir itirafta bulundu:

Ece Gürsel den frikik itirafı! "Basına oynuyorduk ve podyum arkasında..." 2

“O dönem Televole kültürü hakimdi. Basına oynamak için bilerek frikik verdiğimiz zamanlar oldu. Hatta podyum arkasında frikik provaları bile yapıyorduk.”

Model daha önce de yaptığı bir açıklamada "Dekolte giymek, firikik vermek zorundaydık iş alabilmek için. Hepsi planlıydı. Deniz Akkaya’sından, bilmem kime kadar herkes soyunuyordu. Para oradaydı" demişti.

