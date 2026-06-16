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Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Gece uyandı, ağzından kötü sıvı geldi...' O anları anlattı

Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesi ortaya çıktı. Anne İrtem, "Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dedi.

Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Gece uyandı, ağzından kötü sıvı geldi...' O anları anlattı
Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem 35 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ece İrtem in annesinin ifadesi ortaya çıktı: Gece uyandı, ağzından kötü sıvı geldi... O anları anlattı 1

Ece İrtem'in cenazesinin, yarın memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi. Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ece İrtem in annesinin ifadesi ortaya çıktı: Gece uyandı, ağzından kötü sıvı geldi... O anları anlattı 2

SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programı Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesine ulaştı.

Ece İrtem in annesinin ifadesi ortaya çıktı: Gece uyandı, ağzından kötü sıvı geldi... O anları anlattı 3

'AĞZINDAN KÖTÜ SIVI GELDİ...'

Nuriye İrtem'ın emniyetteki ifadesinde, "17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
imandan uzak bir yaşam ve hazin son çok acı
Allah rahmet eylesin ama ölüme davetiye çıkarmış. alkol ve antidepresan birlikte alınınca kalp krizi riski çok yüksek oluyor. Bunu bilmemesi imkansız lakin bir şey olmaz mantığı güdüyorlar.
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