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Eylem Çelik Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu! "Evi terk ettim" deyip her şeyi anlattı

Mehmet Ali Erbil’in "Ünlü olmak için beni kullandı, evime geldi" dediği fenomen Eylem Çelik yaşadıklarını anlattı. Erbil'in kendisini evine çağırdığını söyleyen genç isim "Lavaboya girip çıkmamla beyefendinin yayın açması biri oldu. Sonrasında zaten ben apar topar evi terk ettim" dedi.

Eylem Çelik Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu! "Evi terk ettim" deyip her şeyi anlattı

Sunucu Mehmet Ali Erbil ile fenomen Eylem Çelik arasında çıkan aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Genç fenomen Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları sonrasında isyan etti.

"MEHMET ELİ ERBİL'DEN DAVACI OLACAĞIM"

Yaşadığı süreçle ilgili Canlı Magazin'e konuşan Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil'in kendisini kullandığını belirterek şunları söyledi:

Eylem Çelik Mehmet Ali Erbil i topa tuttu! "Evi terk ettim" deyip her şeyi anlattı 1

"Kendisi bana Instagram üzerinden sürekli yazıyordu. Ben de zaten cevap verdim. Öğrenci olduğumu, oyunculukla ilgilendiğimi falan söyledim, dile getirdim. 'İstanbul'a geldiğim zaman seninle görüşelim' dedi, bir kahve içelim dedi. Ben de görüştüm zaten. Çünkü bana iş görüşmesi bir şey yapacağını söyledi. Ben de çok mutlu olmuştum. Belki bana yardımcı olabileceğini düşündüm.

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"BEN İNSAN İÇİNE ÇIKAMIYORUM"

Kendisiyle iş görüşmesi sağladım. Ve sonra kendisiyle İstinye'de bir kahve içtik. Ve sonrasında bana bir takım evraklar vereceğini söylediği için beni evine davet etti. Kalktı, evine çağırdı. Biz evine gittik. Sonra evine gittiğimizde zaten kapıyı yardımcısı açtı. Evde üç tane, dört tane insan vardı. Ve yardımcısına "Lavaboyu kullanabilir miyim" diye sordum. Lavaboya girip çıkmamla beyefendinin yayın açması biri oldu. Sonrasında zaten ben apar topar evi terk ettim. Ne yapacağımı şaşırdım çünkü. Kendime de yakıştırmıyorum. Mehmet Ali Bey'e dava açacağım. Çünkü bana bu attığı iftira yüzünden ben insan içine çıkamıyorum yani. İnsanlar beni bu yüzden tanıyacak diye kendimden midem bulanıyor. Onun yüzünden çok kötü anılıyorum."

Eylem Çelik Mehmet Ali Erbil i topa tuttu! "Evi terk ettim" deyip her şeyi anlattı 2

Eylem Çelik açıklamasında "Bu iğrenç saygısızlığı asla kabul etmiyorum sevgili iddialarını da asla kabul etmiyorum kendisi bana sevgili teklifinde bulundu ama reddedildiği ile kaldı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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