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Ece İrtem'in cenazesi camiye getirildi! Fotoğraf yarışı 'pes' dedirtti

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlanıyor. Kuşadası'nda toprağa verilecek olan oyuncu Ece İrtem'in tabutunun başındaki fotoğraf yarışı 'pes artık' dedirtti.

Ece İrtem'in cenazesi camiye getirildi! Fotoğraf yarışı 'pes' dedirtti

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Ece İrtem evinde ölü bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ece İrtem in cenazesi camiye getirildi! Fotoğraf yarışı pes dedirtti 1

Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alınmıştı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilecek olan genç oyuncunun cenazesi bugün öğlen Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ece İrtem in cenazesi camiye getirildi! Fotoğraf yarışı pes dedirtti 2

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Öğle namazı öncesi genç oyuncunun cenazesi Kervansaray önünden alınarak Hanım Camii'ne getirilip, musalla taşına konuldu. Cenazeye genç oyuncunun ailesi, arkadaşları ve vatandaşların katılması bekleniyor.

Ece İrtem in cenazesi camiye getirildi! Fotoğraf yarışı pes dedirtti 3

Öte yandan camiye getirilen tabut için etraftaki vatandaşların fotoğraf yarışına girdiği dikkat çekti. Ece İrtem'in tabutunun fotoğrafını çeken kişiler sosyal medyada tepki çekti.

Ece İrtem in cenazesi camiye getirildi! Fotoğraf yarışı pes dedirtti 4

Ece İrtem in cenazesi camiye getirildi! Fotoğraf yarışı pes dedirtti 5


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ece İrtem
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