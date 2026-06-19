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Ece İrtem'in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Avukatından dikkat çeken açıklama

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle adından söz ettiren Ece İrtem pazartesi günü hayata gözlerini kapattı. Doğum gününden bir gün sonra vefat eden ünlü ismin ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ece İrtem'in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Avukatından dikkat çeken açıklama
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece İrtem 35 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun bugün savcılığa dilekçe verdi ve ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekti.

Ece İrtem in ölümünde maymun ısırığı şüphesi! Avukatından dikkat çeken açıklama 1

Tayland gezisinin ardından İstanbul’a dönen ve doğum gününden bir gün sonra pazartesi günü vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem’le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ece İrtem in ölümünde maymun ısırığı şüphesi! Avukatından dikkat çeken açıklama 2

TAYLAND GEZİSİNDE MAYMUN ISIRDI
Uğur Gökkoyun açıklamasında “15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem’in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.

Ece İrtem in ölümünde maymun ısırığı şüphesi! Avukatından dikkat çeken açıklama 3

Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir” cümlelerine yer verdi.

Ece İrtem in ölümünde maymun ısırığı şüphesi! Avukatından dikkat çeken açıklama 4

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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