Ece İrtem'in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi! Avukatından dikkat çeken açıklama

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece İrtem 35 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun bugün savcılığa dilekçe verdi ve ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekti.

Tayland gezisinin ardından İstanbul’a dönen ve doğum gününden bir gün sonra pazartesi günü vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem’le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TAYLAND GEZİSİNDE MAYMUN ISIRDI

Uğur Gökkoyun açıklamasında “15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem’in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.

Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir” cümlelerine yer verdi.