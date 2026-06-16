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Ece İrtem'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saatler sonra rahatsızlanmış

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Devrim Karadağ

35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü herkesi şoke ederken, ünlü oyuncunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden saatler sonra Ertem'in evinde rahatsızlandığı belirtildi.

Oyuncu Ece İrtem Kadıköy'deki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 35 yaşındaki ünlü oyuncunun evde kalp krizi geçirdiği iddia edilirken; gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN GÖZLER ADLİ TIP'TA

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp'tan gelecek sonuçla netleşeceği belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Henüz 35 yaşında olan İrtem'in ani ölümü herkesi şoke ederken, ünlü sanatçıya ait ortaya çıkan son görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Ece İrtem in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saatler sonra rahatsızlanmış 1

Cansu Canan ile Yeni Sayfa'nın özel haberine göre, Ece İrtem evde rahatsızlanmasından saatler önce bir kafede görüntülendi.

Ece İrtem in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saatler sonra rahatsızlanmış 2

SAATLER SONRA RAHATSIZLANMIŞ

Söz konusu kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden bir süre sonra İrtem'in evine gittiği ve aniden evinde rahatsızlandığı belirtiliyor.

Ece İrtem in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saatler sonra rahatsızlanmış 3

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Anahtar Kelimeler:
Ece İrtem
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