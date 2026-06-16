Ece İrtem'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saatler sonra rahatsızlanmış

Oyuncu Ece İrtem Kadıköy'deki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 35 yaşındaki ünlü oyuncunun evde kalp krizi geçirdiği iddia edilirken; gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN GÖZLER ADLİ TIP'TA

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp'tan gelecek sonuçla netleşeceği belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Henüz 35 yaşında olan İrtem'in ani ölümü herkesi şoke ederken, ünlü sanatçıya ait ortaya çıkan son görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Cansu Canan ile Yeni Sayfa'nın özel haberine göre, Ece İrtem evde rahatsızlanmasından saatler önce bir kafede görüntülendi.

SAATLER SONRA RAHATSIZLANMIŞ

Söz konusu kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden bir süre sonra İrtem'in evine gittiği ve aniden evinde rahatsızlandığı belirtiliyor.