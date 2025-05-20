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Ece Seçkin konseri yarıda kesti! Sahne iskelesine tırmanan seyirci yürekleri ağza getirdi

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Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Aksaray’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserlerde binlerce kişiyi coşturdu. Ancak konserin bir bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. İzleyenlerden biri sahne iskelesine tırmanınca yürekler ağza geldi.

Aksaray’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ece Seçkin konseri büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin katıldığı konserde coşku doruğa çıkarken, sahne güvenliğini tehdit eden bir olay meydana geldi.

Konserin tam ortasında bir izleyicinin sahne iskelesine tırmandığı görüldü. Kimsenin oraya nasıl çıktığını anladığı kişiyi Ece Seçkin ikna ederek indirmeye çalıştı.

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Konserini yarıda kesen ünlü isim; sahneye tırmanan seyirciye, 'Napıyosun kankacım?' diye seslendi ve 'İner misin lütfen? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil. Çok kalabalığız. Nasıl oraya tırmandın örümcek adam gibi. Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun oradan düşsen bu olabilecek bir iş mi?' diye konuştu.

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Ece Seçkin seyircisinden de özür diledi.

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