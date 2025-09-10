MAGAZİN

Ece Seçkin taciz, eşi Çağrı Terlemez ölüm tehditleri alıyor! 'İmdat' diyerek yardım istedi! Takıntılı hayran gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 4 yıldır kendisini ve çevresini taciz eden bir kişinin eşine ölüm tehditleri gönderdiğini duyurdu. Seçkin, Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, şahsın serbest bırakılmamasını talep etti.

Öznur Yaslı İkier

Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımında dört yıldır kendisini ve çevresini taciz eden bir kişinin, eşi Çağrı Terlemez'in iş çıkışında peşlerini bekleyip ölüm tehditleri gönderdiğini açıkladı.

Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen şahıs farklı numaralardan tehditlerine devam ettiğini dile getirdi. Seçkin, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Seçkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime, "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır; fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır; ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

'SALIVERİLMESİNE İZİN VERMEYİN'

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

Ece Seçkin'in ve eşinin korku dolu anlar yaşadığı gecede takıntılı hayranın polisler tarafından yakalandığı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ece Seçkin
