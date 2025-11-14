MAGAZİN

Ece Vahapoğlu rektum kanseri ile mücadele ediyor! "Kontrollerinizi aksatmayın"

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu iki aydır kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü isim rektum kanseri olduğunu açıklayarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kanser olduğunu açıkladı.

"Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı" diyen sunucu şunları yazdı:

"Çok şükür 3. kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz."

