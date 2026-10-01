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Ecem Erkek'i sinirlendiren mesaj! Yanıtı gecikmedi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ecem Erkek kendisine gelen bir mesajı paylaşarak dikkat çekti. Erkek mesajı ifşa ederek yanıt verdi.

Ecem Erkek'i sinirlendiren mesaj! Yanıtı gecikmedi

'Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, bu kez bir takipçisinin yazdığı mesaja verdiği yanıtla gündeme geldi.

Ecem Erkek, sosyal medya hesabından bir takipçisinden gelen mesajı paylaştı.

Ecem Erkek i sinirlendiren mesaj! Yanıtı gecikmedi 1

Ecem Erkek i sinirlendiren mesaj! Yanıtı gecikmedi 2

Bir kullanıcının oyuncuya “Burnunu yaptırsana” şeklindeki yorumuna tepki gösteren Erkek, cevabıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu paylaşımında “Yaptırayım da senin gibi her şeye burnumu mu sokayım? Sayın gönül yapılı burun meraklısı” dedi.

Ecem Erkek’in bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

20 KİLO VERMİŞTİ

Ünlü oyuncu ayrıca 20 kilo vererek adından söz ettirmişti. Erkek "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" demişti.

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Ecem Erkek
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