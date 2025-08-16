MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Eden filminin yıldızı Ana de Armas'ten cesur sahne! Fragmanda öne çıktı

Tom Cruise’un kendisinden 25 yaş genç sevgilisi Ana de Armas, Ron Howard’ın yönetmenliğindeki Eden ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor; film hem cesur sahneleri hem de gerçek bir hikayeden ilham alan konusu ile dikkat çekiyor.

Eden filminin yıldızı Ana de Armas'ten cesur sahne! Fragmanda öne çıktı

Ana de Armas, Ron Howard imzalı Eden filminde başrolde. Ağır makyaj ve şık bob saç modeliyle tanıtılan afiş, ünlü oyuncunun dramatik değişimini gözler önüne seriyor. Yeni fragmanda de Armas, iki erkekle sahildeki cesur bir sahnede de yer alıyor.

EDEN FİLMİ KONUSU

37 yaşındaki oyuncu, Sydney Sweeney, Jude Law, Vanessa Kirby ve Daniel Bruhl gibi önemli isimlerle aynı projede. Film, modern yaşamdan koparak ütopik bir hayat kurmak isteyen bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Ancak uzak bir adada hayaller hızla kabusa dönüşüyor; gerilim, ihanet ve şiddetle dolu bir mücadele başlıyor. Jude Law’un karakterinin “Avlanıyoruz, savaşıyoruz, öldürüyoruz” sözleri fragmanda dikkat çekiyor ve de Armas’ın karakterinin adayı ele geçirmek için karanlık planlar peşinde olduğu vurgulanıyor.

Eden filminin yıldızı Ana de Armas ten cesur sahne! Fragmanda öne çıktı 1

AŞK HAYATI DA GÜNDEMDE

Öte yandan Tom Cruise ve Ana de Armas’ın ilişkisi de magazin gündeminden düşmüyor. Çift, Sevgililer Günü’nden bu yana birlikte ve Cruise’un, de Armas için “harika bir mentor” olduğu belirtiliyor.

Eden filminin yıldızı Ana de Armas ten cesur sahne! Fragmanda öne çıktı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adriatique, Türkiye’de ilk kez 6 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da!Adriatique, Türkiye’de ilk kez 6 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da!
25 kilo vermişti! Son hali ortaya çıktı25 kilo vermişti! Son hali ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Ana de Armas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

AK Parti'de fotoğraf tartışması! İsim vermeden eleştirdi

AK Parti'de fotoğraf tartışması! İsim vermeden eleştirdi

Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! 15 milyon vatandaşa kanser taraması mesajı gönderilecek

Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi! 15 milyon vatandaşa kanser taraması mesajı gönderilecek

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

G.Saray Ederson'a ilk resmi teklifi yaptı! M. City'den anında yanıt geldi

Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı

Alevler bir anda binayı sardı, 4 eve sıçradı

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.