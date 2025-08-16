Eden filminin yıldızı Ana de Armas'ten cesur sahne! Fragmanda öne çıktı

Ana de Armas, Ron Howard imzalı Eden filminde başrolde. Ağır makyaj ve şık bob saç modeliyle tanıtılan afiş, ünlü oyuncunun dramatik değişimini gözler önüne seriyor. Yeni fragmanda de Armas, iki erkekle sahildeki cesur bir sahnede de yer alıyor.

EDEN FİLMİ KONUSU

37 yaşındaki oyuncu, Sydney Sweeney, Jude Law, Vanessa Kirby ve Daniel Bruhl gibi önemli isimlerle aynı projede. Film, modern yaşamdan koparak ütopik bir hayat kurmak isteyen bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Ancak uzak bir adada hayaller hızla kabusa dönüşüyor; gerilim, ihanet ve şiddetle dolu bir mücadele başlıyor. Jude Law’un karakterinin “Avlanıyoruz, savaşıyoruz, öldürüyoruz” sözleri fragmanda dikkat çekiyor ve de Armas’ın karakterinin adayı ele geçirmek için karanlık planlar peşinde olduğu vurgulanıyor.

AŞK HAYATI DA GÜNDEMDE

Öte yandan Tom Cruise ve Ana de Armas’ın ilişkisi de magazin gündeminden düşmüyor. Çift, Sevgililer Günü’nden bu yana birlikte ve Cruise’un, de Armas için “harika bir mentor” olduğu belirtiliyor.