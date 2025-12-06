MAGAZİN

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'in sevgili bakın kim çıktı! Romantik karelere beğeni yağdı

Ünlü komedyen Doğu Demirkol özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Demirkol'un sevgilisi de tanıdık çıktı. Ünlü ismin romantik karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'in sevgili bakın kim çıktı! Romantik karelere beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Doğu Demirkol daha sonra çok sayıda projede rol aldı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol in sevgili bakın kim çıktı! Romantik karelere beğeni yağdı 1

Özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü komedyenin uzun süredir Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol in sevgili bakın kim çıktı! Romantik karelere beğeni yağdı 2

Sık sık birlikte seyahat eden ünlü çift romantik kareleriyle sosyal medyada dikkat çekti. Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca'nın pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol in sevgili bakın kim çıktı! Romantik karelere beğeni yağdı 3

İkili için sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'çok güzelsiniz', 'harika çift' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol in sevgili bakın kim çıktı! Romantik karelere beğeni yağdı 4

Ünlü komedyen Doğu Demirkol in sevgili bakın kim çıktı! Romantik karelere beğeni yağdı 5

Doğu Demirkol
