Ünlü komedyen Doğu Demirkol'in sevgili bakın kim çıktı! Romantik karelere beğeni yağdı

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Doğu Demirkol daha sonra çok sayıda projede rol aldı.

Özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü komedyenin uzun süredir Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Sık sık birlikte seyahat eden ünlü çift romantik kareleriyle sosyal medyada dikkat çekti. Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca'nın pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İkili için sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'çok güzelsiniz', 'harika çift' gibi yorumlar yapıldı.