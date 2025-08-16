MAGAZİN

Edis'in lansmanında iddialı seçim! Aleyna Tilki yine şaşırtmadı

Aleyna Tilki, Edis’in lansmanında cesur tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu; beyaz atlet ve mini etekle poz verdi, hayranlarını büyüledi.

Aleyna Tilki, iddialı kıyafet seçimleriyle sık sık adından söz ettiriyor. Sık sık hem paylaşımları hem de şarkılarıyla gündeme gelen Tilki son olarak Edis'in yeni albüm lansmanında boy gösterdi.

Aleyna Tilki, Edis’in son lansman etkinliğinde yine cesur tarzıyla dikkat çekti. Beyaz atlet ve mini etek tercih eden genç pop yıldızı, hem sokak stili hem de parti öncesi görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tilki’nin etkinlik sırasında muhabirlere “Güzel çekin” diyerek poz vermesi dikkat çekti.

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde, Belçika’da düzenlenen ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland’de sahne almıştı. Festivalde DJ Dillon Francis’in setine konuk olan genç şarkıcı “Real Love” şarkısını söylemişti.

Festival sahnesinde şarkı söylediği anları yayınlayan ünlü isim, “Anne ben Tomorrowland’e çıktım! Asın bayrakları” notunu düşünce büyük beğeni toplamıştı.

