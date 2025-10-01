Edis'in transparan tarzı sosyal medyayı salladı! Ferman Toprak sert çıktı

Edis, Bachi-Bouzouk adlı yeni albüm turnesinin ilk ayağında Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Gerek şarkıları gerek sahne performansıyla adından söz ettiren Edis Görgülü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle bir kez daha gündeme damga vurdu.

Sahne enerjisi, güçlü performansı ve hayranlarıyla kurduğu samimi iletişimle dikkat çeken Edis, unutulmaz bir geceye imza attı.

Hem şarkıları hem de sahne şovlarıyla izleyenlere görsel ve işitsel bir şölen yaşatan Edis transparan bir üst ve kalp detaylı jean ile hayranlarının karşısına çıktı.

Edis'in sahne tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Beğeniler kadar eleştiriler de vardı.

Edis'in tarzını gören Ferman Toprak sinirlerine hakim olamadı ve şunları söyledi:

"Artık bu işin b..unu çıkartıyorlar, ulan sesin var, şarkıların güzel neden bu haller, neden Avrupa'nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz? Evlatlarımıza gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz yeter."



Sosyal medyada bu yoruma beğeniler kadar eleştiriler de vardı. Bir kısım Edis'in tarzına yönelik "Gayet güzel" yorumlarında da bulundu.