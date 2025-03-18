Efsane dizi Deha'nın başrolü Aras Bulut İynemli apar topar ameliyata alınmıştı! Çekimler yeniden başladı! Setten ilk görüntü....

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan dizinin kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.
Fenomen dizinin setinde geçtiğimiz günlerde korkutan bir kaza yaşanmıştı. Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin, Deha setinde aksiyon sahnesi çekilirken ayağı kırılmış ve başrol apar topar ameliyata alınmıştı.
Tedavisi için sete ara veren Aras Bulut İynemli birkaç gün sonra işe geri döndü. Ünlü oyuncu ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek sete geldi.
Bu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşa Aras Bulut İynemli'nin setteki görüntüsü kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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