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Efsane dizi Ruhsar için ilk teklif bakın kime gitmiş! Hande Ataizi yıllar sonra itiraf etti

1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan ve reyting rekorları kıran fenomen dizi Ruhsar 5 sezon boyunca izleyicisiyle buluşmuştu. Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı dizideki Ruhsar karakteri için ilk teklif bakın kime gitmiş...

Efsane dizi Ruhsar için ilk teklif bakın kime gitmiş! Hande Ataizi yıllar sonra itiraf etti
Öznur Yaslı İkier

Hande Ataizi ile Cem Davran'ın başrolünü paylaştığı 'Ruhsar' dizisi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü. Şarkısı, sahneleri ve komik bölümleriyle hafızalara kazınan efsane dizisi tam 5 sezon sürmüştü.

Hande Ataizi katıldığı bir programda 'Ruhsar' rolü için ilk başta ünlü şarkıcı Sezen Aksu’nun düşünüldüğünü açıkladı.

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Ataizi; "Ruhsar' için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur ama bir yıl sonra bırakmak isteyebilir onunla ne kadar devam edebilirsiniz?' diyerek manipüle etmişliğim var" ifadelerini kullandı.

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Dizinin senaryosunu okuduktan sonra 'Ruhsar’ı canlandırmak istediğini dile getiren Hande Ataizi, bu konuda; "Artık böyle işler yok. Tatlı, içinde minik dokundurmaları olan, insanları gülümseten bir iş. Çok sevdiğim bir karakterdi 'Ruhsar'... Bana ilk geldiğinde, rol için birkaç alternatif vardı, ben çok istedim 'Ruhsar'ı oynamayı. Dedim ki tam benlik. Çizgi film karakteri gibi bir şey düşündüm kafamda, asla yetişkin değil. O çocuksu enerjisini muhafaza eden bir şey olmalı bu dedim. Onu en çocuksu, en tatlı, en yaramaz haliyle almak istedim. Bir şeyi okuduğun zaman, o sana ait mi değil mi hemen anlıyorsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Sezen Aksu
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