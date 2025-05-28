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Efsane film serisinin kadrosunda bir tek o yoktu! İlker Ayrık Çakallarla Dans 7'de neden olmadığını açık açık anlattı

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ yine çok konuşuldu. Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın gibi isimlerin yer aldığı film serisinin son filminde bir tek İlker Ayrık yoktu. Ünlü isim projede neden olmadığını ilk kez anlattı.

Efsane film serisinin kadrosunda bir tek o yoktu! İlker Ayrık Çakallarla Dans 7'de neden olmadığını açık açık anlattı
Öznur Yaslı İkier

Çakallarla Dans serisinin son filmi büyük bir ilgiyle izlendi. Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz'ın yer aldığı Çakallarla Dans filminin son serisinde bir tek İlker Ayrık yer almadı.

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İlker Ayrık Youtube’da Mbox7 kanalında ünlü komedyen Sergen Deveci’nin sunduğu Daniska Show programına konuk oldu.

Çakallarla Dans serisinin ilk altı filminde yer almasına rağmen yedinci filmde oynamamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı son filmde rol almamasına yapımcı ve yönetmen Murat Şeker ile dostluğunun bozulmasını gerekçe gösterdi.

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Sergen Deveci İlker Ayrık'a; ‘Çakallarla Dans 7’ filminde oynamamanız gündemde. İş kendini ispatlayınca kendi yükünü kadrodan attı mı?” diye sordu.

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Ayrık, “Ben yüküm” esprisi yaptıktan sonra filmde olmama nedeninin Murat Şeker ile bozulan dostluk ilişkisine bağlayarak şöyle konuştu: ”Başından itibaren Çakallarla Dans 7’ye gelene kadar 13 yıl geçmişti. Biz filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker ile bir dostluk ilişkisi inşa ederek geldik. Ama altıncı filmden sonra kurduğumuz dostluk ilişkisi zedelenince bu zedelenen dostluğun üzerine yedinci filmde var olmak istemedim.”

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Anahtar Kelimeler:
İlker Ayrık çakallarla dans
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