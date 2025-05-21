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Ege Kökenli bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu! Acı haberi paylaştı: Minik kızımızı kucağımıza alamadık

Lior Ahituv ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Ege Kökenli, bebek heyecanı yaşıyordu. Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli bebeğini kaybetti. Ege Kökenli sosyal medyadan acı haberi duyurdu.

Ege Kökenli bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu! Acı haberi paylaştı: Minik kızımızı kucağımıza alamadık
Kubra Akalın

Oyuncu Ege Kökenli Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Son günlerde hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen Kökenli bebeği için gün sayıyordu.

Heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, hamileliğini "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notuyla duyurmuştu. İlk kez anne olmaya hazırlanan Ege Kökenli bebeğini kaybetti.

Ünlü oyuncu gebeliğinin 22. haftasında nadir yaşanan bir komplikasyonla bebeğinin kaybını yaşadı.

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ACI HABERLE YIKILDI

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar..." diyen Ege Kökenli acı haberi şu sözlerle paylaştı:

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"Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz."

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Ege Kökenli
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