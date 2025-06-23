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Ehliyetine el konulduğu söyleniyordu! Melisa Döngel açıklama yaptı

Alkol problemi olduğu iddialarıyla gündeme gelen Melisa Döngel'in ehliyetine el konulduğu haberleri çıktı. Melisa Döngel iddialar sonrası açıklama yaptı.

Ehliyetine el konulduğu söyleniyordu! Melisa Döngel açıklama yaptı
Kubra Akalın

İstanbul’da yapılan trafik uygulamasında durdurulan Melisa Döngel’in, alkollü araç kullandığı iddiaları vardı. Bu nedenle ehliyetine el konulduğu haberleri gündeme geldi.

2022 yılında sokak ortasında arkadaşlarıyla yaşadığı kavga görüntüleriyle gündemden düşmeyen oyuncunun, alkol problemi olduğu yönündeki iddialar yeniden gündem olunca Döngel sosyal medyada açıklama yaptı.

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"Bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır" diyen Melisa Döngel şu açıklamayı yaptı:

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"Bir çevirmeye girdim fakat alkol ve ehliyetimin alınması söz konusu olmadı. Alkollü direksiyon başına geçmeme hassasiyetinde ve trafik kurallarına uyan bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda sessiz kalmak istemedim."

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Melisa Döngel
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