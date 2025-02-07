Ekonomi onları da vurdu... İddialı dizi daha başlamadan ertelendi! Kadro dikkat çekti

Amerika’dan sonra dünyaya en çok dizi satan ülke olan Türkiye’nin dizi piyasası artan maliyetlerden büyük oranda etkilenmeye başladı. Prodüksiyon maliyeti, oyuncu ücretleri, senarist, yönetmen ve teknik ekip ücretleri derken dizilerden erteleme haberleri gelmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D için BKM tarafından hazırlanan “Bulutların Üstünde” dizisi daha başlamadan eylül sezonuna ertelendi.

Soner Caner’in yöneteceği Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Ayça Ayçin Turan, Özge Özacar gibi ünlü isimlerin adı geçiyor.

HEPSİ TEK TEK ERTELENDİ

Bu sezon Gold Film’in “Çiçekler Açar”, Tims&B’nin “Yasak Aşk”, Ay Yapım’ın “İşgal Günlerinde Aşk”, OGM Pictures ile FARO imzalı “Halef”, Most Yapım’ın kod adı “Halef”,O3 Medya’nın “Dönüş”, OGM Pictures’ın “Fikriye” ve Mia Yapım’ın “Dava” adlı dizileri de eylül sezonuna ertelenmişti.