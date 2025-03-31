Ekranlara dönüyor! İki ayda 15 kilo nasıl verdi? "Mide ameliyatına karşıyım"

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı 'Koray Sargın' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Onur Büyüktopçu yeni dizi için anlaşma yaptı.

Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Ayşe Üner Kutlu’nun yazdığı “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosuna dahil olan Onur Büyüktopçu, İstanbul Nişantaşı’ndaydı. İki ayda 15 kilo verdiğini belirten oyuncu, “Daha vereceğim. Spor ve diyet yapıyorum" dedi.

EKMEK VE MAKARNAYI KESTİ

"Özellikle diyette zorlanıyorum. Kilo sağlıksız bir şey" diyen başarılı isim şunları söyledi:

"Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salatalık yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım. Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum da korumak önemli” dedi.