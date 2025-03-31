MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ekranlara dönüyor! İki ayda 15 kilo nasıl verdi? "Mide ameliyatına karşıyım"

“Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosuna dahil olan Onur Büyüktopçu, iki ayda 15 kilo verdi. Başarılı oyuncu, “Daha vereceğim. Spor ve diyet yapıyorum" dedi.

Ekranlara dönüyor! İki ayda 15 kilo nasıl verdi? "Mide ameliyatına karşıyım"
Kubra Akalın

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı 'Koray Sargın' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Onur Büyüktopçu yeni dizi için anlaşma yaptı.

Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Ayşe Üner Kutlu’nun yazdığı “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosuna dahil olan Onur Büyüktopçu, İstanbul Nişantaşı’ndaydı. İki ayda 15 kilo verdiğini belirten oyuncu, “Daha vereceğim. Spor ve diyet yapıyorum" dedi.

EKMEK VE MAKARNAYI KESTİ

"Özellikle diyette zorlanıyorum. Kilo sağlıksız bir şey" diyen başarılı isim şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2025-03-31 133051

"Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salatalık yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım. Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum da korumak önemli” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündem olunca sitem etti! "Cezaevinde..."Gündem olunca sitem etti! "Cezaevinde..."
İlk müdahaleyi yapan doktor meğerse...İlk müdahaleyi yapan doktor meğerse...

Anahtar Kelimeler:
Onur Büyüktopçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Fenalaşmadan önce bu sözleri söylemiş! "Sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar"

Fenalaşmadan önce bu sözleri söylemiş! "Sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar"

Volkan Konak'in eşi Selma Konak acı haberle yıkıldı! Hastane önünde yürek yakan anlar...

Volkan Konak'in eşi Selma Konak acı haberle yıkıldı! Hastane önünde yürek yakan anlar...

Volkan Konak'ın vasiyeti gündemdeydi! Oraya gömülmek istemişti

Volkan Konak'ın vasiyeti gündemdeydi! Oraya gömülmek istemişti

Acı haberi cezaevinde alan İmamoğlu'ndan duygusal paylaşım

Acı haberi cezaevinde alan İmamoğlu'ndan duygusal paylaşım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.