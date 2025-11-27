Ekranlardan uzakta! Merve Sevi şimdi ne yapıyor?

2000'li yıllarda ekranlarda yayınlanan ve büyük bir beğeni kazanan 'Yalancı Yarim' dizisinde Barış Akarsu ile birlikte oynayan Merve Sevi uzun süredir ekranlardan uzakta.

'Yalancı Yarim'den sonra 'Doktorlar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi yapımlarla da büyük bir popülerlik kazanan Merve Sevi Nişantaşı'nda görüntülendi.

Merve Sevi ekrandan uzak olsa da şu sıralar tiyatro oyununda yer alıyor. Yoğun tempoda olan Sevi MagazinNews muhabirine yanıt vererek "Oyun devam ediyor zaten salon devam. Belki mayıs haziran gibi televizyon olabilir" dedi.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Merve Sevi son yıllarda bir hayli zayıflamıştı. Bu konu şu yorumda bulunmuştu:

"Valla hiç yemiyorum, bildiğiniz aç dolaşıyorum. Haberlerde ben demişim gibi çıkmış ama ben öyle bir kelime kullanmadım. Ben az yiyorum, 3-4 öğün yemek yiyerek zayıflamıyorum. Öyle zayıfladığını iddia edenlere de inanmıyorum, protein ağırlıklı ve yeşil gıdalar ile beslenip bol su içiyorum."