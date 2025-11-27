MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ekranlardan uzakta! Merve Sevi şimdi ne yapıyor?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Sevi Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu ekrandan uzak olma sebebini ve şimdilerde ne yaptığını anlattı. İşte Merve Sevi'nin son hali...

Ekranlardan uzakta! Merve Sevi şimdi ne yapıyor?

2000'li yıllarda ekranlarda yayınlanan ve büyük bir beğeni kazanan 'Yalancı Yarim' dizisinde Barış Akarsu ile birlikte oynayan Merve Sevi uzun süredir ekranlardan uzakta.

'Yalancı Yarim'den sonra 'Doktorlar' ve 'Hayat Bilgisi' gibi yapımlarla da büyük bir popülerlik kazanan Merve Sevi Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ekranlardan uzakta! Merve Sevi şimdi ne yapıyor? 1

Merve Sevi ekrandan uzak olsa da şu sıralar tiyatro oyununda yer alıyor. Yoğun tempoda olan Sevi MagazinNews muhabirine yanıt vererek "Oyun devam ediyor zaten salon devam. Belki mayıs haziran gibi televizyon olabilir" dedi.

Ekranlardan uzakta! Merve Sevi şimdi ne yapıyor? 2

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Merve Sevi son yıllarda bir hayli zayıflamıştı. Bu konu şu yorumda bulunmuştu:

Ekranlardan uzakta! Merve Sevi şimdi ne yapıyor? 3

"Valla hiç yemiyorum, bildiğiniz aç dolaşıyorum. Haberlerde ben demişim gibi çıkmış ama ben öyle bir kelime kullanmadım. Ben az yiyorum, 3-4 öğün yemek yiyerek zayıflamıyorum. Öyle zayıfladığını iddia edenlere de inanmıyorum, protein ağırlıklı ve yeşil gıdalar ile beslenip bol su içiyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı! Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı!
Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çektiDaha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Anahtar Kelimeler:
Merve Sevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.