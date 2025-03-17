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  4. Ekrem İmamoğlu'nun diploması günlerdir konuşuluyor! Berna Laçin dayanamadı! 'FETÖ' çıkışı gündemde

Ekrem İmamoğlu'nun diploması günlerdir konuşuluyor! Berna Laçin dayanamadı! 'FETÖ' çıkışı gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 10:20
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Gündemde olan diploma tartışmasına Berna Laçin de sessiz kalmadı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması günlerdir konuşuluyor! Berna Laçin dayanamadı! 'FETÖ' çıkışı gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Soruşturma gündemdeyken sosyal medyada da diploma polemikleri yaşanıyor. Son olarak bu konuya dair Berna Laçin de sessiz kalmadı. Berna Laçin'in FETÖ çıkışı çok konuşuldu.

"FETÖ okullarında okuyanların, FETÖ bursu alanların diploması iptal edilsin" diyen Berna Laçin sözleri sonrası X'te hem eleştiri aldı hem de desteklendi.

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Berna Laçin ise kendisine yapılan "Sanatçısı (!) böyle olan bir ülke b.kunda boğulmaya mahkumdur' yazan kullanıcıya, "Fetöcülerin de duyarından fenalık geldi. Çalıntı sorularla, liyakatsiz bir şekilde pek çok yerde başı tutanlar sayesinde yani sayenizde boğuluyoruz zaten!" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu fetö Berna Laçin
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