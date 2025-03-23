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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını duyan Fazıl Say: Türkiye tarihinde çok kötü bir gün...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Tutuklanma haberini gören Fazıl Say tepkisiz kalmadı ve "Yargının bağımsızlığı da demokrasi de yok sayıldı" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını duyan Fazıl Say: Türkiye tarihinde çok kötü bir gün...
Kubra Akalın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandı. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklanan isimler arasında...

Ercan Saatçi ise serbest kalan isimler arasında yer alırken sosyal medyada gündeme dair ünlü isimler de yorumlarda bulunuyor. Piyanist Fazıl Say tutuklanma haberi sonrası sitem etti.

Fazıl Say Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair şu ifadeleri kullandı:

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"Türkiye tarihinde çok kötü bir gün.
İmamoğlu tutuklandı.
Milyonların feryadını dinleyen olmadı.
Halkın iradesi ile seçilen siyasetçiler tutuklanıyor, hiçbir şekilde kabul edilemez.
Yargının bağımsızlığı da, demokrasi de yok sayıldı.
Dostlar;
Gün dayanışma günüdür.
Vatandaşlar, insanlar
hayatlarımız, özgürlüğümüz, umutlarımız, geleceğimiz, emeklerimiz, herşeyimiz,
yok sayılıyor,
değersiz sayılıyor
ve geçersiz sayılıyor.
Biz, Türk halkı,
bugün çok üzgünüz…"

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Fazıl Say ekrem imamoğlu operasyonu
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