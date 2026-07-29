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Elçin Sangu AHBAP'a 100 bin TL bağışlamış! İfadesi ortaya çıktı

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Öznur Yaslı İkier

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Elçin Sangu'nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Sangu ifadesinde "İyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren ünlü oyuncu Elçin Sangu’nun ifadesi ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinin ardından derneğe 100 bin TL bağış yaptığını ve yardım çalışmalarında bizzat yer aldığını dile getiren Sangu, hayal kırıklığını dile getirdi. İşte Sangu'nun tam ifadesi;

Elçin Sangu AHBAP a 100 bin TL bağışlamış! İfadesi ortaya çıktı 1

''6 Şubat depremlerinden sonra deprem faaliyetlerinde yer almak istediğim için kendisinin yönetiminde yer aldığı Ahbap Derneği'ne gittim. O dönem deprem bölgesinden birçok arkadaşım depremden etkilenmişti. Nasıl yardımcı olabilirim düşüncesi ile ilk etapta Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. Burada yardım faaliyetlerinin kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ve birçok kişinin yer aldığını görünce başka nerede yardımcı olabilirim diye düşündüm. O dönem Ahbap Derneği ve Babala TV yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde yer alıyordu. Bende Büyükşehir Belediyesi'ne yakın bir adreste bulunmaları sebebiyle Ahbap Derneği'nin merkezine gittim.

Burada Haluk Levent ile ilk defa yüz yüze tanıştım. Yardım faaliyetlerine ilişkin birçok masa şeklinde ayrılmış birimler vardı. O dönem iş birliği yaptığım markaları arayıp, ürün olarak ihtiyaç malzemesi verip veremeyeceklerini sordum. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm"

Elçin Sangu AHBAP a 100 bin TL bağışlamış! İfadesi ortaya çıktı 2

'ÇOK ÜZGÜNÜM'
Sangu, "O dönem benim de aralarında bulunduğum birçok arkadaşımız gönüllülük esasıyla çalışmalarda yer aldı. Burada Haluk Levent'in veya başka birinin bizi yönlendirmesi veya telkini söz konusu değildi. O dönem bağımsız denetim firmaları tarafından denetleme yapılması bende güven oluşturdu. Yardım faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması halinde sonraki süreçte başkalarının insanların iyi niyetini kötüye kullanmasının önüne geçileceğini düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğim şey bütün bu yaşananlar sonucunda insanların artık yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından dolayı çok üzgünüm" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu Haluk Levent ahbap
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