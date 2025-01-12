Elçin Sangu Rasim Ozan Kütahyalı'nın o paylaşımını görünce resti çekti! 'Bana yapmayın...'

Rekabet Kurulu’nun önce yapımcılar, ardından da menajerler hakkında başlattığı soruşturmanın ardından birçok ünlü isim sektördeki tekelleşme ve çarpıklıklar üzerine sosyal medya hesaplarında tek tek paylaşım yapmaya başladı. Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Onur Tuna da konuyla ilgili "Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Magazinden bize ne? 15 yıldır bu sektörde çalışan bir emekçi olarak şundan eminim… Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, onun olmayana tü kaka yapmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır. Ayıptı zaten!" ifadelerini kullanmıştı.

Elçin Sangu da kişisel hesabında "Oyuncu olma hayaliyle yola çıkan pek çok kişi, sistemin dayattığı ağır şartlar altında “kölelik sözleşmesi” olarak tanımlanabilecek anlaşmalarla kariyerlerine adım atıyor. Bu sözleşmeler, sanatçının tüm haklarını ajanslara veya yapımcılara devretmesine neden olurken, yaratıcı özgürlüklerini ve ekonomik haklarını kısıtlıyor. Bu durum, sektörde kurumsallık eksikliğinin ve sistemin çarpıklığının en somut örneklerinden biridir." yazdı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'YI TERSLEDİ!

Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun bu paylaşımını ise Rasim Ozan Kütahyalı alıntılayarak Sangu'ya şu sözlerle hak verdiğini söyledi: "Çok haklı bir flood Elçin Sangu’nun objektif analizlerine kulak verilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de emekçi olup hakları sömürülen oyunculardan -özellikle aşırı sömürülen kadın oyunculardan- yana bir tavırla Ayşe Barım soruşturmasını yürütmeli. Magazin değil bunlar önemli"

Ardından da Sangu, "Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı bu flood un içeriğinde olaylar ve kurumlar üzerinden konuya bakıyorum kişiler üzerinden değil ve en istemediğim şeyi bana yapmayın ve lütfen siz bana arka çıkmayın!" dedi ve tersledi.

Rasim Ozan Kütahyalı da tekrar Elçin Sangu'ya yaptığı bu paylaşımla yanıt verdi: