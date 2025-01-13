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Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş birbirine girdi! İkilinin kavgası sosyal medyada olay oldu! 'Alnına yapıştıracağım'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.01.2025 00:07
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Ayşe Barım iddialarının ardından bazı oyuncular ve gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya üzerinden tartıştı. Önce Farah Zeynep Abdullah daha sonra Onur Tuna ile gerilen Altuntaş, son olarak Elçin Sangu'yla tartıştı. İkilinin atışması gündem oldu.

Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş birbirine girdi! İkilinin kavgası sosyal medyada olay oldu! 'Alnına yapıştıracağım'

Rekabet Kurulu’nun önce yapımcılar, ardından da menajerler hakkında başlattığı soruşturmanın yankıları sürerken bazı oyuncular da konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. O isimlerden biri de Elçin Sangu oldu. Sangu, "Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Magazinden bize ne? 15 yıldır bu sektörde çalışan bir emekçi olarak şundan eminim… Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, onun olmayana tü kaka yapmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır. Ayıptı zaten!" demişti.

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Bu paylaşımını ise Rasim Ozan Kütahyalı "Çok haklı" diyerek alıntılamıştı. Sangu ise Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı bu flood un içeriğinde olaylar ve kurumlar üzerinden konuya bakıyorum kişiler üzerinden değil ve en istemediğim şeyi bana yapmayın ve lütfen siz bana arka çıkmayın!" demişti.

O paylaşımı görünce tersledi! Sözleri olay oldu! O paylaşımı görünce tersledi! Sözleri olay oldu!

BİRSEN ALTUNTAŞ LAF ATTI SİNİRLER GERİLDİ!

Ünlü oyuncunun bu restinin ardından ise Magazinci Birsen Altuntaş, Sangu'ya "Devletin yargısı, Rekabet Kurumu çalışmalarını başlattı. Oyuncuların ki, konunun ama merkezi bile değilken sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız, değil mi? Bir sakin olsa herkes ya..." dedi.

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Elçin Sangu da Altuntaş'a “Hayatını oradan buradan duyduğu yalan yanlış haberlerle gündem yaratarak kazanan bir insan mı bunları söylüyor bana? Benim sektörüm hakkında ahkâm kesecek bilgiye nasıl sahip olabilirsin? Dedikoduları dinleyip haber yapıyor, hatta bazen şirket içinde kalması gereken bilgileri de yayıyorsun. Sen de bu sistemin tam olarak bir parçasısın.” yanıtını verdi ve "Bu arada Elçin Sangu, hak, hukuk, adalet ya gündem... Herkes her şeyi konuşuyor. Geçmişte başrolünü oynadığın "İyi Günde Kötü Günde" dizisinin sosyal medyacısı varken eşinin daha iyi yapacağını düşünüp yerine işi ona aldırdığın doğru mu? Yanlış da olabilir tabii... Dedikodu dedin ya, hakkında böyle de bir iddia duymuştum. Bunu da konuşalım." sözlerini ekledi.

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"SANA SÜRPRİZM VAR"

Sinirleri iyice gerilirken karşılıklı atışmalar devam etti. Elçin Sangu, Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal. Senin için söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu, aslı astarı olmadan atıp tuttuğunu yarın alnına nişane olarak yapıştırcam güle güle kullanırsın" dedi.

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Elçin Sangu
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