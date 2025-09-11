MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle yıllara meydan okudu! Sırrı ortaya çıktı

Son dönemde oğlunun müstehcen filminde oynamasıyla adından söz ettiren Elizabeth Hurley iddialı pozlarıyla dikkat çekti. 60 yaşındaki Hurley beyaz bikinisiyle verdiği pozla adından söz ettirdi.

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle yıllara meydan okudu! Sırrı ortaya çıktı
Kubra Akalın

Oğlunun müstehcen filminde rol aldığı için eleştirilen Elizabeth Hurley 60 yaşında muhteşem fiziğiyle adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu ve model Elizabeth Hurley son dönemde aşk hayatıyla da gündemde. Miley Cyrus'un babası Billy Ray Cyrus ile aşk yaşayan güzel isim yıllara meydan okuyor.

Son olarak beyaz bikinisiyle fiziğini sergileyen Hurley paylaşımına "En iyi yaza güle güle" notunu ekledi.

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle yıllara meydan okudu! Sırrı ortaya çıktı 1

Elizabeth sırrı da ortaya çıktı. 60 yaşındaki İngiliz yıldız, işlenmiş ve paketli gıdaları ağzına bile sürmüyor.

Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle yıllara meydan okudu! Sırrı ortaya çıktı 2

Elizabeth Hurley, canı gerçekten tatlı istediğinde kaşık kaşık fıstık ezmesi tüketiyor. Hurley, ''Bir kaşık alıyorum, sonra bir tane daha ve bir bakmışım kavanoz bitmiş'' diyor. Beslenmesinde yüzde 50 oranında lifli gıdalara yer veren Hurley, "Bence kendim için yaptığım en doğru şeylerin başında sebze ve meyve ağırlıklı beslenmem geliyor. Kahvaltıda bir dilim tost yiyorsam, mutlaka bir tane de elma yiyorum'' diyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşka geldi! Sevgilisini paylaşıp not düştüAşka geldi! Sevgilisini paylaşıp not düştü
Kibariye kuaföre gitti, 10 kişi uğraştı! Değişimi sonrası yorum yağdıKibariye kuaföre gitti, 10 kişi uğraştı! Değişimi sonrası yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Hurley
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.