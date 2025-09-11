Elizabeth Hurley beyaz bikinisiyle yıllara meydan okudu! Sırrı ortaya çıktı

Oğlunun müstehcen filminde rol aldığı için eleştirilen Elizabeth Hurley 60 yaşında muhteşem fiziğiyle adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu ve model Elizabeth Hurley son dönemde aşk hayatıyla da gündemde. Miley Cyrus'un babası Billy Ray Cyrus ile aşk yaşayan güzel isim yıllara meydan okuyor.

Son olarak beyaz bikinisiyle fiziğini sergileyen Hurley paylaşımına "En iyi yaza güle güle" notunu ekledi.

Elizabeth sırrı da ortaya çıktı. 60 yaşındaki İngiliz yıldız, işlenmiş ve paketli gıdaları ağzına bile sürmüyor.

Elizabeth Hurley, canı gerçekten tatlı istediğinde kaşık kaşık fıstık ezmesi tüketiyor. Hurley, ''Bir kaşık alıyorum, sonra bir tane daha ve bir bakmışım kavanoz bitmiş'' diyor. Beslenmesinde yüzde 50 oranında lifli gıdalara yer veren Hurley, "Bence kendim için yaptığım en doğru şeylerin başında sebze ve meyve ağırlıklı beslenmem geliyor. Kahvaltıda bir dilim tost yiyorsam, mutlaka bir tane de elma yiyorum'' diyor.