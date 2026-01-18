Elizabeth Hurley'dan cesur banyo pozları! Yaşını duyanlar inanamıyor

Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, tatil için gittiği Maldivler’deki özel bir adadan paylaştığı iddialı karelerle sosyal medyada gündem oldu. 60 yaşındaki Hurley, Instagram’da yayınladığı cesur banyo pozlarıyla fit görünümünü gözler önüne serdi.

Lüks bir villada konaklayan ünlü oyuncu, köpük banyosu yaptığı sırada verdiği pozla dikkat çekerken, tatil boyunca tercih ettiği vücuda oturan kombinleriyle de beğeni topladı. Hurley’nin formda görüntüsü takipçilerinden kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Tatil boyunca beyaz dantelli body ve sade kombinler tercih eden oyuncu, doğal güzelliği ve enerjik haliyle “yıllara meydan okuyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Paylaşımına not düşen Hurley, Maldivler’e duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Ah… Maldivler’e bayıldım. Yepyeni, özel bir adada konaklayan ilk misafirlerden biri olmak beni çok mutlu etti.”