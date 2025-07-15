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Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor: “Gizli sırrım sabah 7!”

Oğlunun müstehcen filminde rol aldığı için eleştirilen Elizabeth Hurley 60 yaşında muhteşem fiziğiyle adından söz ettiriyor. Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Hurley sırrını da açıkladı.

Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor: “Gizli sırrım sabah 7!”
Kubra Akalın

İngiltere’de yükselen sıcaklıkları fırsata çeviren Elizabeth Hurley, Instagram hesabından altın renkli cesur bikinisiyle verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı ateşe verdi.

60 yaşındaki oyuncu ve model, üçgen kesim bikini üstü ve ona uygun altıyla kusursuz fiziğini gözler önüne sererken, dikkat çeken paylaşımında “flattering” yani vücuda en uygun bikini pozunu yakalamanın sırrını da takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını doğal dalgalarla açık bırakan ve sade bir kolyeyle kombinini tamamlayan Elizabeth Hurley, fotoğrafın sabah saat 07:00'de çekildiğini söyledi. Saat 08:00 itibarıyla ise kendi markasına ait bir kaftanla gölgede serinlediğini belirtti.

Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor: “Gizli sırrım sabah 7!” 1

Ünlü isim gönderisinde şunları yazdı:

“Bikini pozlarında iyi görünmenin sırrı mı? Tepeden gelen güneş ışığını YASAKLAYIN. Bikini çekimlerinde gün doğumu ya da gün batımı en iyi dostunuz. Bu kareyi sabah 7’de çektik… 8’de ise kaftanlarımdan biriyle gölgede süzülen bir tanrıçaydım.”

Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor: “Gizli sırrım sabah 7!” 2

AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE

Hurley'nin özel hayatı da son dönemde magazin gündeminde. Ünlü oyuncu, Miley Cyrus’un babası ve country müziğin efsane isimlerinden Billy Ray Cyrus ile romantik bir ilişki yaşıyor. Çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da ilişkilerini gözler önüne seriyor.

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Elizabeth Hurley
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kadın gibi kadın vallahi mermi gibi
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