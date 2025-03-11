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Elsa Hosk triko takımıyla poz vermek için şekilden şekle girdi! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 11:32
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İsveçli Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk iddialı ve cesur seçimleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa şortlu triko takımıyla peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin şekilden şekle girdiği pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Elsa Hosk triko takımıyla poz vermek için şekilden şekle girdi! Beğeni yağdı

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan ünlü isim bu defa triko takımıyla verdiği pozlarla gündemde.

Gri beyaz gömlek detaylı ve şortlu triko takımıyla poz vermek için şekilden şekle giren Elsa Hosk paylaşımına 'Kablolu örgü ören bir kız' notunu düştü.

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Ünlü modelin peş peşe yayınladığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Elsa Hosk takipçileri ünlü modele tam not verirken sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her halin mükemmel', 'farklı bir aurası var', 'bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

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Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

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2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.

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Elsa Hosk Victoria Silvstedt
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