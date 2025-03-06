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Emel Sayın botoksa gitti! "Oruç tutamıyorum" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 09:57
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Türk sinemasının ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın botoks yaptırmaya gittiği sırada görüntülendi. Oruç tutamadığını söyleyen Sayın'ın sözleri dikkat çekti.

Emel Sayın botoksa gitti! "Oruç tutamıyorum" deyip...

Ünlü şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir hastaneye girerken objektiflere takıldı ve samimi açıklamalarda bulundu. Bir dönem şarkıları ve oyunculuğuyla damga vuran Sayın oruç tutmama sebebini açıkladı.

Emel Sayın, sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamadığını belirterek, “Hayırlı Ramazanlar herkese. Sağlık problemlerim var, ilaç kullanıyorum. O yüzden oruç tutamıyorum” dedi.

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BOTOKS İTİRAFI

Magazin Burada'nın haberine göre, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerinin ardından, usta isim botoks hakkında da dürüst bir açıklama yaptı.

Emel Sayın “Ben botoks yaptırmaya geldim. Botoksa karşı değilim. Zaten bir tek o var. Başka bir şey yaptırmıyorum” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Emel Sayın
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