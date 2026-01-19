Emilia Clarke setinde talihsiz kaza: “Ponies” çekimlerinde kaburgasını kırdı

Emilia Clarke, 1970’lerin Soğuk Savaş döneminde geçen yeni casusluk gerilim dizisi Ponies'in çekimleri sırasında beklenmedik bir sakatlık yaşadığını itiraf etti. 39 yaşındaki oyuncu, TheWrap’e verdiği röportajda, dizide yer alan yoğun sahnelerin birinde kaburgasını kırdığını söyledi.

PONIES KONUSU NEDİR?

Ponies, Bea (Emilia Clarke) ve Twila (Haley Lu Richardson) adlı iki kadının, CIA ajanı olarak birlikte çalışırken eşlerinin ölümünü araştırmasını konu alıyor.

1970'li yıllarda, Soğuk Savaş döneminde geçen dizide bir CIA ajanını canlandıran Clarke, yaralanmanın "seks maratonu" sahneleri çekilirken yaşandığını belirtti. TheWrap’e verdiği röportajda süreci şu sözlerle özetledi:

"Sahneleri çekmeye devam ediyorduk. Ben burada duracağım, siz partnerleri getireceksiniz ve sevişiyormuş gibi yapacağız dedim. İşte o gün kaburgamı kırdım."

Dizide Emilia Clarke’a eşlik eden 30 yaşındaki Haley Lu Richardson da olayı doğrulayarak esprili bir dille arkadaşına destek verdi:

"Gerçekten kırdı. O kadar minyon ve hassas bir vücudu var ki, bu tempo sonucunda kaburgası kırıldı."

Emilia Clarke geçtiğimiz aylarda da Game of Thrones dizisinin finalinin ardından ciddi bir ruhsal çöküş yaşadığını itiraf etmişti. Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında ün kazanan Clarke, dizinin bitişinin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunu ve kariyerine dair seçimlerini yeniden değerlendirdiğini dile getirmişti.